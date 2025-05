Die Naturschutzinitiative besteht seit zehn Jahren – und sie hat sich in dieser Zeit nicht nur im Westerwald, wo sie mit Quirnbach ihren Sitz hat, als Umweltverband einen Namen gemacht. Wir haben vor dem zehnten Jahrestag der Gründung ein Interview mit dem Bundesvorsitzenden Harry Neumann geführt.

Wie kam es zur Gründung der NI, was hat Sie dazu veranlasst?

Als damaliger Landesvorsitzender des BUND Rheinland-Pfalz sah ich die Unabhängigkeit von politischer und industrieller Einflussnahme sowie den Natur- und Artenschutz in diesem Verband nicht mehr gewährleistet. Die logische Konsequenz war die Gründung eines neuen und originären Natur- und Umweltschutzverbandes: die bundesweit aktive Naturschutzinitiative e.V. (NI).

i Diese Aufnahme entstand bei der Gründungsversammlung und zeigt die ersten zwölf Mitglieder der NI. Harry Neumann

Hierbei kam uns zugute, dass es bereits die „Naturschutzinitiative Westerwald“ gab. Dies war kein Verein, sondern ein loser Zusammenschluss von interessierten Naturschützern, auch aus anderen Naturschutzverbänden, die Veranstaltungen organisiert haben oder Kooperationspartner bei anderen Veranstaltern waren. Viele der dort Aktiven sind dann im Jahr 2015 zur heutigen NI gekommen, die als gemeinnütziger Verein am 30. August 2015 gegründet wurde. 2017 erhielten wir die bundesweite Anerkennung nach Paragraf 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz, und im Jahr 2024 folgte die bundesweite Anerkennung nach Paragrafen 63 und 64 des Bundesnaturschutzgesetzes. Damit haben wir alle Beteiligungs- und Klagerechte eines anerkannten Verbandes.

Mit wie vielen Mitgliedern haben Sie angefangen und wie hat sich die Zahl entwickelt?

Die NI startete mit zwölf Gründungsmitgliedern. Heute haben wir fast 14.000 Mitglieder.

Mit welchen Zielen sind Sie gestartet?

In der Satzung sind unsere Ziele klar festgelegt: der Schutz von Landschaften, Wäldern, Wildtieren und Lebensräumen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Schutz der Biodiversität als unsere Lebensgrundlage und originärer Naturschutz. Unsere Geschäftsstelle hat in einem Kellerraum unseres Wohnhauses mit einer einzigen Teilzeitkraft ihre Arbeit aufgenommen. Heute stehen den vier hauptamtlichen Mitarbeitern angemessene Büroräume zur Verfügung. Es werden Konzepte entwickelt, Aktionen geplant, Veranstaltungen organisiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, Partner, Förderer und Mitglieder betreut, der Onlineauftritt gepflegt, Projekte verwaltet und betreut, Publikationen erstellt und verteilt und vieles mehr.

Wie sind Sie mit der bisherigen Arbeit und den Ergebnissen zufrieden?

Wir sind sehr zufrieden: In den vergangen zehn Jahren haben wir uns mit 544 Pressemitteilungen, 300 naturschutzfachlichen Stellungnahmen, circa 100 Rechtsverfahren, Widersprüchen und Klagen, 13 Sonderbroschüren zu verschiedenen Naturschutzthemen und 300 Veranstaltungen unermüdlich für den Schutz unserer Landschaften, Wälder, Wildtiere und Lebensräume eingesetzt. Der Schutz der Biodiversität, die auch unsere Lebensgrundlage darstellt, ist unser zentrales Anliegen. Wenn wir die Anzahl der Teilnehmer bei all unseren Veranstaltungen überschlagen, kommen wir auf die stolze Zahl von etwa 10.000 Menschen, die unseren Einladungen in die Natur gefolgt sind. Circa 150.000 Menschen haben unser Naturschutz-Magazin gelesen.

i Die Biber-Sonntage der NI erfreuten sich jahrelang großer Beliebtheit - nun, da der Nager an den Freilinger Weiher zurückgekehrt ist, ist das Interesse wieder besonders groß. Harry Neumann

Unsere Mitglieder sind engagierte Naturschützer und Naturschutzexperten. Vorstände dürfen keine anderen Funktionen oder Ämter in einer Partei, in der Politik oder in Wirtschafts- und Interessensverbänden innehaben. Nur so kann die Unabhängigkeit unseres Verbandes sichergestellt werden. Auch Eigeninteressen, die mit dem Zweck unseres Vereins nicht zu vereinbaren sind, schließen eine Vorstandstätigkeit aus.

Welche zusätzlichen Aufgaben und Ziele sind im Lauf der zehn Jahre hinzugekommen?

Durch unsere Aktivitäten wurden auch immer wieder neue Themen an uns herangetragen, denen wir uns gerne angenommen haben. Dazu kamen eigene Ideen, zum Beispiel für Anregungen zum Naturschutz im Kleinen, im eigenen Garten. So hat sich auch die Palette unserer Veranstaltungen gewandelt und erweitert. Die Herausgabe von Informationsbroschüren zu verschiedenen Themen des Naturschutzes ist in den letzten Jahren sehr positiv angenommen worden.

Wie kam es zur Ausweitung vom Westerwald/Rheinland-Pfalz auf ganz Deutschland?

Die Ausweitung auf alle Bundesländer war von Anfang an geplant. Mittlerweile sind wir in fast allen Bundesländern vertreten. Die Natur kennt keine (Landes-)Grenzen.

Wie finanziert sich die NI?

Um vollkommen unabhängig von politischer Einflussnahme und Lobbygruppen zu sein, finanziert sich die NI ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wir nehmen weder staatliche Gelder noch Fördermittel an. Nur so ist gewährleistet, dass wir eine wirklich unabhängige und echte Nichtregierungsorganisation sind.

i Gabriele Neumann ist stellvertretende Vorsitzende der NI und deren erklärte Wildkatzenexpertin. Gabriele Neumann

Wie trägt die NI das finanzielle Risiko von gerichtlichen Klagen?

Wir klagen nur dann, wenn unsere Prüfung dazu führt, dass gute Erfolgsaussichten bestehen, und die finanziellen Mittel, zum Beispiel durch Unterstützung mit Spenden, vorhanden sind. Hinzu kommt, dass wir bisher fast alle Klageverfahren gewonnen haben. So haben wir alle Klageverfahren in bislang fünf Bundesländern gegen die Ausnahmegenehmigungen vom Tötungsverbot für Wolfs- oder Fischotterabschüsse gewonnen, zuletzt im Westerwald. Wir haben genügend Rücklagen, um auch bei nicht erfolgreichen Klagen handlungsfähig zu sein.

Wie setzt sich der aktuelle Vorstand der NI zusammen?

Der Vorstand besteht derzeit aus drei Personen – Vorsitzender Harry Neumann, stellvertretende Vorsitzende Gabriele Neumann und Konstantin Müller (zwei Naturwissenschaftler, ein Geisteswissenschaftler) – und wird alle vier Jahre neu gewählt. Bisher wurde der jetzige Vorstand bei jeder anstehenden Wahl einstimmig wiedergewählt. Das damit ausgesprochene Vertrauen gibt uns Mut und Kraft, uns weiter für den Naturschutz einzusetzen.

Wie viele Mitarbeiter gibt es heute? Sind darunter hauptamtliche Kräfte?

Wir haben derzeit 16 ehrenamtlich tätige Mitarbeiter im Naturschutzreferat, einen hauptamtlich angestellten Diplom-Biologen und 20 Mitglieder im Wissenschaftlichen Beirat. Dieser Beirat setzt sich zusammen aus renommierten Hochschullehrern, Naturwissenschaftlern und ausgewiesenen Experten auf ihren Fachgebieten. In unserer Geschäftsstelle sind vier hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, und bald wird eine weitere Mitarbeiterin das Team unterstützen.

i Der Erhalt und die Förderung von Waldwildnis-Arealen als Lebens- und Rückzugsort vieler Tier- und Pfanzenarten ist ein zentrales Anliegen der NI. Harry Neumann

Wer sind Sie, Herr Neumann?

Vorsitzender eines unabhängigen Verbandes, lebensfroh, Höhenbergsteiger, angstfrei, unbestechlich und Naturschützer mit Leib und Seele. Das alles geht nur dank der großartigen Unterstützung meiner Frau und eines wunderbaren Teams.

Wie viel Zeit investieren Sie persönlich, Frau und Herr Neumann?

Wir engagieren uns jeden Tag circa zehn bis zwölf Stunden mit großer Freude für diesen unabhängigen Naturschutzverband.

Was sind aktuell die zentralen Projekte und Anliegen der NI?

Ökologische Wald- und Wildnisentwicklung, Biodiversität als wichtigster Pfeiler des gesamten Ökosystems. Unsere Wälder, unsere Landschaften, die letzten Auen und Moore müssen vor ihrer Industrialisierung geschützt werden. Der Umgang mit Rückkehrern wie dem Wolf, dem Biber und dem Fischotter muss entsprechend den völkerrechtlich bindenden Vorgaben erfolgen. Die Haltung „Was stört, muss weg“, verbunden mit Hetzkampagnen, wollen wir in eine sachliche und faktenorientierte Richtung lenken. Die Bedeutung der Biodiversität und des Artenschutzes wird von den Koalitionären offensichtlich ignoriert und konterkariert. Die Natur hat bei keiner Partei mehr eine Lobby, der Naturschutz wurde in Deutschland so gut wie abgeschafft. Das wollen wir wieder ändern. Wir wollen alles schützen, was lebt.

Nähere Informationen zur NI, auch zu deren Festakt zum zehnjährigen Bestehen, finden sich auf der Internetseite www.naturschutz-initiative.de

i Zu ihren größten Erfolgen zählt die NI, dass sie den Bau eines Autohofs bei Heiligenroth verhindern konnte, dem ein Waldstück zum Opfer fallen sollte. Harry Neumann

Welche Erfolge die NI feiert

„Die Möglichkeiten, die wir durch unseren Status und unsere Expertise haben, nutzen wir auch“, macht NI-Vorsitzender Harry Neumann deutlich. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir uns in zahlreiche Verfahren eingebracht, fundierte Widersprüche verfasst, naturschutzpolitische Impulse gegeben und dabei eine ganze Menge für die Natur erreicht. Einige Beispiele aus dem Westerwald: Der ehemalige Truppenübungsplatz Stegskopf im Hohen Westerwald wurde in das Nationale Naturerbe aufgenommen, der wunderbare alte Buchenwald auf dem Höhenrücken des Naubergs wurde mit 425 Hektar das jüngste Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz, das von der Stadt Selters geplante Gewerbegebiet Grießing wurde vom Verbandsgemeinderat nach unseren Interventionen abgelehnt, und die Klage der NI gegen den Autohof Heiligenroth war erfolgreich – fünf Hektar Wald durften nicht gerodet werden.“