Ransbach-Baumbach kontert Naturschutzinitiative übt Kritik an neuem Gewerbegebiet 25.09.2025, 11:00 Uhr

i Die Extensiv-Rinderweide auf der „Concordia“-Fläche mit Feldgehölzen und dem Köppel im Hintergrund sieht die NI als Gebiet mit hohem ökologischen Wert an. Sie lehnt das neue Gewerbegebiet in Ransbach-Baumbach deshalb ab. Immo Vollmer

Naturschutz kontra Gewerbe: Die Naturschutzinitiative kritisiert das geplante Gewerbegebiet „Concordia“ in Ransbach-Baumbach wegen Artenverlust – die Stadt betont dagegen, Ausgleichsmaßnahmen seien gesichert. Das sind die Argumente.

Die Stadt Ransbach-Baumbach möchte das ehemalige, seit Langem verfüllte 15 Hektar große Tongrubengelände Concordia, das auf der Grenze zu Ebernhahn liegt, zu einem Gewerbegebiet mit integriertem Solarpark entwickeln. Aktuell befindet sich dort unter anderem eine große Weide mit robusten Hochland-Rindern, die durch Gehölzinseln und kleinere Gewässer strukturiert ist.







