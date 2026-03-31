Neun neue Windkraftanlagen sind beantragt. Die Naturschutzinitiative NI lehnt das Vorhaben ab und fordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Behördenbeteiligung läuft derzeit, wann eine abschließende Entscheidung getroffen wird, ist offen.
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Die Errichtung und den Betrieb von neun Windrädern in den Gemarkungen Bellingen, Rotenhain und Langenhahn hat die Futura Immobilien- und Projektierungs AG & Co. KG am 19. September 2024 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord beantragt.