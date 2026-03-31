Grüne Energie ist umstritten 
Naturschützer kritisieren „Windindustriepark Bellingen“
In den Gemarkungen Bellingen, Rotenhain und Langenhahn will eine Kommanditgesellschaft Windenergieanlagen errichten. Dagegen reg
In den Gemarkungen Bellingen, Rotenhain und Langenhahn will eine Kommanditgesellschaft Windenergieanlagen errichten. Dagegen regt sich Widerstand.
dpa/Sven Hoppe/Symbolbild. picture alliance/dpa

Neun neue Windkraftanlagen sind beantragt. Die Naturschutzinitiative NI lehnt das Vorhaben ab und fordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Behördenbeteiligung läuft derzeit, wann eine abschließende Entscheidung getroffen wird, ist offen. 

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Die Errichtung und den Betrieb von neun Windrädern in den Gemarkungen Bellingen, Rotenhain und Langenhahn hat die Futura Immobilien- und Projektierungs AG & Co. KG am 19. September 2024 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord beantragt.

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