Naturschützer feiern: Nauberg ist endgültig gesichert

Nach 25 Jahren zähen Ringens sind Sprecher Klaus Wilhelm und die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ nun endgültig am Ziel. Der Dank der BI gilt allen Unterstützern.
Lesezeit 3 Minuten
Jubel bei der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ und beim Verband Naturschutzinitiative (NI): Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz hat eine Klage der Basalt AG gegen die Ausweisung des Naubergs als Naturschutzgebiet (NSG) abgewiesen und stattdessen die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit des bewaldeten Höhenrückens im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald bestätigt.