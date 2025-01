Artenschutzprojekt Naturjuwel im Westerwald wird gefördert 31.01.2025, 18:00 Uhr

i Der Startschuss für das mit rund 1,8 Millionen Euro geförderte Artenschutzprojekt "Blauschillernder Feuerfalter" fiel im Dorfgemeinschaftshaus Liebenscheid, wo Ministerin Katrin Eder den Förderbescheid überbrachte. Danach führte eine Exkursion in die Feuchtbrachen bei Löhnfeld, wo der Blauschillernde Feuerfalter noch zu finden ist. Röder-Moldenhauer

Der Blauschillernde Feuerfalter ist vom Aussterben bedroht. Mit einer Reihe von Maßnahmen soll der Lebensraum der seltenen Schmetterlingsart erhalten und verbessert werden. Umweltministerin Katrin Eder gab in Liebenscheid den Startschuss dazu.

Er ist eine Naturschönheit – und gefährdet, und das nicht nur in Deutschland: der etwa zwei Zentimeter große Blauschillernde Feuerfalter. Jetzt stand diese seltene Schmetterlingsart, die noch einige Vorkommen in der Region hat, im Mittelpunkt einer Veranstaltung in Liebenscheid, die nach einem theoretischen Auftakt dann zu den Feuchtbrachen bei Löhnfeld führte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen