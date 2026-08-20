Vor Ort in Höhr-Grenzhausen
Naturgewalt macht Gordon Schnieder „fassungslos“
Tief betroffen: Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat sich am Donnerstag die immensen Schäden in Höhr-Grenzhausen angesch
Tief betroffen: Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat sich am Donnerstag die immensen Schäden in Höhr-Grenzhausen angeschaut. "Bei mir herrscht Fassungslosigkeit angesichts dieser Naturgewalt vor", sagte er.
Camilla Härtewig

Umgestürzte Bäume, zerstörte Dächer und eingedrückte Fassaden: Der Sturm hat in Höhr-Grenzhausen schwere Schäden hinterlassen. Ministerpräsident Gordon Schnieder zeigt sich bei seinem Besuch „fassungslos“ und dankt den Einsatzkräften.

Lesezeit 2 Minuten
Umgestürzte Bäume, Schutt und Glassplitter auf den Straßen, eingedrückte Fenster, kaputte Dächer – wer sich am Morgen in Höhr-Grenzhausen umblickt, fühlt sich wie in einem Kriegsgebiet. Die Zerstörung, die der Sturm am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hier verursacht hat, ist schockierend.
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