Vor Ort in Höhr-Grenzhausen Naturgewalt macht Gordon Schnieder „fassungslos“ Camilla Härtewig 20.08.2026, 17:00 Uhr

i Tief betroffen: Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat sich am Donnerstag die immensen Schäden in Höhr-Grenzhausen angeschaut. "Bei mir herrscht Fassungslosigkeit angesichts dieser Naturgewalt vor", sagte er. Camilla Härtewig

Umgestürzte Bäume, zerstörte Dächer und eingedrückte Fassaden: Der Sturm hat in Höhr-Grenzhausen schwere Schäden hinterlassen. Ministerpräsident Gordon Schnieder zeigt sich bei seinem Besuch „fassungslos“ und dankt den Einsatzkräften.

Umgestürzte Bäume, Schutt und Glassplitter auf den Straßen, eingedrückte Fenster, kaputte Dächer – wer sich am Morgen in Höhr-Grenzhausen umblickt, fühlt sich wie in einem Kriegsgebiet. Die Zerstörung, die der Sturm am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hier verursacht hat, ist schockierend.







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