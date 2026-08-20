Umgestürzte Bäume, zerstörte Dächer und eingedrückte Fassaden: Der Sturm hat in Höhr-Grenzhausen schwere Schäden hinterlassen. Ministerpräsident Gordon Schnieder zeigt sich bei seinem Besuch „fassungslos“ und dankt den Einsatzkräften.
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Umgestürzte Bäume, Schutt und Glassplitter auf den Straßen, eingedrückte Fenster, kaputte Dächer – wer sich am Morgen in Höhr-Grenzhausen umblickt, fühlt sich wie in einem Kriegsgebiet. Die Zerstörung, die der Sturm am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hier verursacht hat, ist schockierend.