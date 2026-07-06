Linderhol ist abgekühlt
Naturbad in Höhr-Grenzhausen ist wieder geöffnet
Das Schwimmbad ist wieder wohltemperiert.
Das Schwimmbad ist wieder wohltemperiert.
Frederic Kruft. Frederic Kruft/VG Höhr-Grenzhausen

Nachdem das Naturbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen für kurze Zeit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu überschrittenen Wassertemperaturen schließen musste, darf nun wieder gebadet werden. 

Lesezeit 1 Minute
. Das Naturschwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen ist wieder für öffentliches Schwimmen geöffnet. Nachdem es den gesetzlichen Vorgaben gemäß als Badebetrieb mit biologischer Reinigung kurzzeitig geschlossen werden musste, hat sich nach Angaben der VG die Temperatur wieder auf ein vorgeschriebenes Maß von unter 28 Grad Celsius eingependelt.
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