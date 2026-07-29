Traditionsbetrieb in Montabaur Natalie Mays hat die Zukunft des Hotels Schlemmer im Blick Thorsten Ferdinand 29.07.2026, 14:00 Uhr

i Natalie Mays (Mitte) mit ihren Kindern Paulina und Max vor dem Eingang zum Hotel Schlemmer: Der Familienbetrieb soll in der nächsten Generation fortgeführt werden. Thorsten Ferdinand

Seit 30 Jahren führt Natalie Mays das Hotel Schlemmer mit dem angeschlossenen Restaurant Victor’s in Montabaur. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich die Pächterin an die Anfänge und blickt optimistisch in die Zukunft.

Das Hotel Schlemmer in der Montabaurer Fußgängerzone ist nicht nur das älteste Gasthaus der Stadt. Es steht auch für eine der längsten Erfolgsgeschichten der jüngeren Vergangenheit: Pächterin Natalie Mays führt das Hotel und das angeschlossene Restaurant Victor’s seit 1996 und wird inzwischen auch von ihren Kindern Paulina (27) und Max (33) unterstützt.







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