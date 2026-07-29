Seit 30 Jahren führt Natalie Mays das Hotel Schlemmer mit dem angeschlossenen Restaurant Victor’s in Montabaur. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich die Pächterin an die Anfänge und blickt optimistisch in die Zukunft.
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Das Hotel Schlemmer in der Montabaurer Fußgängerzone ist nicht nur das älteste Gasthaus der Stadt. Es steht auch für eine der längsten Erfolgsgeschichten der jüngeren Vergangenheit: Pächterin Natalie Mays führt das Hotel und das angeschlossene Restaurant Victor’s seit 1996 und wird inzwischen auch von ihren Kindern Paulina (27) und Max (33) unterstützt.