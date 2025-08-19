Den Besuch des Vorstandschefs der Naspa im Finanz-Center in Montabaur hat unsere Zeitung zum Anlass genommen, um mit ihm über die Herausforderungen für eine der größten Sparkassen in ihrem rheinland-pfälzischen Geschäftsgebiet zu sprechen.

Seit gut zwei Jahren steht nicht mehr ein Westerwälder, wie bis dahin Günter Högner aus Wirges, an der Spitze der Nassauischen Sparkasse (Naspa) in Wiesbaden, sondern als Vorstandsvorsitzender Marcus Nähser. Wir haben den Besuch des noch neuen Chefs im Finanz-Center in Montabaur zum Anlass genommen, um mit Nähser (57) über die Herausforderungen für eine der mit einer Bilanzsumme von mehr als 15 Milliarden Euro größten Sparkassen Deutschlands im Allgemeinen, aber auch im Besonderen in ihrem rheinland-pfälzischen Geschäftsgebiet, das den Westerwaldkreis und den Rhein-Lahn-Kreis, umfasst, zu sprechen.

Herr Nähser, kennen Sie eigentlich den Westerwald? Oder besser gefragt, wie gut kennen Sie ihn?

Da ich von 1987 bis 2003 bei der Kreissparkasse Siegburg tätig war und dann bis 2018 bei der Kreissparkasse Köln, ist mir die Region Westerwald auch als Banker gut bekannt. Durch meine verschiedenen Vertriebs- und Stabsfunktionen innerhalb des Firmenkundenbereichs bei beiden Sparkassen gab es auch immer wieder Berührungspunkte mit Westerwälder Unternehmen. Und ganz nebenbei: Aus meiner Zeit in der Karnevalshochburg Siegburg weiß ich auch von der Karnevalsbegeisterung der Wäller.

i Der 57-jährige Marcus Nähser ist als Vorstandschef für eine Bilanzsumme von 15 Milliarden Euro und mehr als 1600 Mitarbeitende der Naspa verantwortlich. Naspa/Simone Reichelt

Sind sie denn oft in den „Außenbereichen“, wie hier im Westerwald oder an der Lahn unterwegs?

Das weniger. Aber ich gebe Ihnen recht: Wenn man in Wiesbaden sitzt, ist Montabaur weit weg. Als Vorsitzender des Vorstandes und damit verantwortlich für Vorstandsstab und Kommunikation, Revision, Personal, Gesamtbanksteuerung, Kreditmanagement, Recht und Compliance werde ich vor allem in unserer Zentrale in Wiesbaden gefordert. Und als Chef der größten kommunalen Sparkasse in Hessen auch in Verbandsfunktionen in der Finanzmetropole Frankfurt.

Aber ist das denn gut fürs Funktionieren des Geschäfts, wenn Sie nur selten persönlich in den Regionen präsent sein können?

Wir setzen in allen Regionen – das sind immerhin sechs Landkreise in zwei Bundesländern und die zwei Großstädte Wiesbaden und Frankfurt – auf unsere Kollegen vor Ort, die Regionalmarktleiter. Sie haben die Kompetenz für die jeweilige Region und tragen die regionale Verantwortung. Zudem haben wir uns auch im Vorstand auf eine regionale Zuständigkeit verständigt: Michael Baumann ist für die Naspa im Westerwaldkreis, im Rhein-Lahn-Kreis und im Hochtaunus zuständig, Frank Diefenbach im Kreis Limburg-Weilburg, Rheingau-Taunus und Main-Taunus. Beide Kollegen sind regelmäßig in ihren Gebieten unterwegs.

Was unterscheidet die ländliche Region im Westerwald und an Lahn und Rhein finanztechnisch von den Städten Wiesbaden und Mainz, gerade im Hinblick auf das Firmenkundengeschäft?

Hier erweist sich die Heterogenität unseres Geschäftsgebiets als Stärke, denn sie geht mit einer heterogenen Wirtschaftsstruktur einher. Wir haben nicht eine Leitwirtschaft, wie das zum Beispiel an meiner vorherigen Wirkungsstätte im Ländle der Fall ist. Da gibt es vor allem Automobil- und Maschinenbau. Diesen Branchen geht es derzeit nicht gut. Bei uns ist das anders, diese einseitige Wirtschaftsstruktur haben wir nicht. Als Konsequenz stehen wir in diesen anspruchsvollen Zeiten sehr stabil da. Außerhalb der Ballungsgebiete haben wir es meist mit familiengeführten, mittelständischen Unternehmen zu tun, die aber dennoch zu den Global Playern in ihrer Branche gehören können.

Was sehen Sie aus ihrer Sicht besonders positiv in der von Ihnen betreuten Region?

Dass wir hier viele attraktive Arbeitsplätze vor Ort und eine starke Unternehmerkultur haben. Beides müssen wir erhalten, denn das hat Deutschland einmal stark gemacht. Das ist aber kein Selbstläufer. Wir spüren schon ein leichtes Abschmelzen des Engagements und der Motivation. Ein Hebel könnte sein, dass wir die überbordende Bürokratie auf andere Füße stellen. Denn das ist eine echte Bürde für unsere Kundinnen und Kunden, die ihnen das Leben schwer macht.

Jüngst hatten ihre Leute bei einem Naspa-Impulszirkel angekündigt, dass Ihr Kreditinstitut jede Menge neuer Leute einstellen will. Richtet die Naspa jetzt neue Finanzcenter ein oder baut vorhandene personell gewaltig aus?

Wir stellen tatsächlich neue Mitarbeitende ein. Im vergangenen Jahr waren es 128, in diesem Jahr sind wir schon bei 140. Dabei profitieren wir von vielen Initiativbewerbungen. Wir führen das darauf zurück, dass die Naspa als stabiler Arbeitgeber wahrgenommen wird. Wie viele Unternehmen macht uns aber aktuell und in den nächsten Jahren der Personalschwund durch das Erreichen der Altersgrenzen zu schaffen. Da verlassen uns viele gute Leute. Dem wollen, ja müssen wir entgegenwirken, indem wir uns frühzeitig um Nachwuchs und etablierte Kräfte kümmern, die wir in vielen Fällen ja erst noch ausbilden oder zumindest schulen müssen. Wir bereiten uns also vor auf die Zeit, in der die Boomer-Jahrgänge in den Ruhestand gehen.

Apropos schulen: Spielt auch die KI in Ihrem Unternehmen schon eine große Rolle?

Ein wichtiger Aspekt unseres Handelns ist der Dreiklang aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit. In erster Linie müssen Anwendungen stabil laufen und sicher sein. Das hat Vorrang vor dem nächsten tollen Gimmick. Wir machen KI-Projekte derzeit im Wesentlichen im internen Bereich und ausschließlich auf eigenen Servern in Europa. Schließlich geht es bei uns um hochsensible Daten unserer Kundinnen und Kunden. Natürlich spielt Technik eine Rolle bei der Kompensation bestimmter Aufgaben. Aber unsere Arbeit ist Manndeckung. Wir wollen Menschen begleiten und ihnen bei wichtigen Fragestellungen gegenübersitzen. Das ist nach wie vor ein Teil unserer DNA. Technik ist wichtig, aber bei uns wird weiter der Mensch, nicht die Maschine im Mittelpunkt stehen. Wir sehen die Menschen hinter den Zahlen. Denn seit unserer Gründung im Jahr 1840 stehen wir unseren Kundinnen und Kunden als Finanzpartner auf Augenhöhe zur Seite.

Die Personalfrage führt mich noch zu einem anderen Thema, das sie ja auch als Vater von drei Kindern in einer Patchwork-Familie interessieren dürfte: Wie sieht es denn bei der Naspa mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus?

Unsere Leistungen für die Beschäftigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft nicht nur Kinder, sondern auch pflegebedürftige Angehörige aller Altersstufen. Wir bieten Hilfe bei folgenden Themen: Freistellung und Reduzierung der Arbeitszeit nach gesetzlichen Regelungen, ein Kompetenztraining Pflege mit verschiedenen Schwerpunkten, Beratung durch unsere ausgebildeten Pflege-Guides und einen Wegweiser zur Pflege in unserem Intranet.

Ok, aber gerade bei jungen Nachwuchskräften wird es mehr um die Kinder gehen. Hat die Naspa da auch besondere Ideen oder bietet sie spezifische Hilfen an?

Auch beim Thema Kinder haben wir ein vielfältiges Angebot wie zum Beispiel ein Eltern-Kind-Büro in Wiesbaden zur Überbrückung von Betreuungsengpässen, eine Kooperation mit der Stadt Wiesbaden bei den Ferienspielen zur Überbrückung von Ferienzeiten und einen Wegweiser zu Themen wie Mutterschutz und Elternzeit. Dazu kommen Informationen zur Ferienbetreuung. Gerade das sind ja Themen und Problemfelder, die aktuell in der Urlaubszeit viele Eltern schulpflichtiger Kinder beschäftigen.

Noch einmal zurück in die Region im Westerwald und an der Lahn: Was wird sich da demnächst bei der Naspa tun?

Nachdem wir das Finanz-Center Diez gerade umgebaut haben, läuft es in der Region derzeit in ruhigen Bahnen. Aber wir investieren hohe Millionenbeträge, um den hervorragenden Standard zu halten, den unsere Kundinnen und Kunden von uns gewohnt sind. Immerhin leisten wir uns im Westerwaldkreis zehn Filialen und im Rhein-Lahn-Kreis acht. Die Naspa kennt die Menschen vor Ort, und unsere Mitarbeitenden werden sie auch weiter in allen Lebenslagen und in allen Finanzangelegenheiten gerne persönlich beraten. Und natürlich werden wir uns auch weiter in der Region engagieren, zum Beispiel mit unserer Stiftung „Initiative und Leistung“ und als Sponsor von Veranstaltungen.

Und zum Schluss ein weniger erfreuliches Thema: Auch in unserer Region war die Naspa schon das Ziel von Geldautomatensprengern, zum Beispiel in Nentershausen. Wie ist denn da die aktuelle Problemlage?

Sie ist Gott sei Dank keine mehr. Im vergangenen und auch in diesem Jahr sind bisher keine Automaten gesprengt worden. Darüber sind wir sehr froh, insbesondere weil bei Automatensprengungen immer auch Unbeteiligte gefährdet beziehungsweise verletzt werden können. Zu dieser erfreulichen Situation beigetragen haben Gefährdungsanalysen mit dem LKA, Investitionen in Automaten der höchsten Sicherheitsstufe und in Outdoor-Geldautomaten, die Aufrüstung mit Einfärbesystemen, die nächtliche Schließung von SB-Bereichen und unterschiedliche Überwachungssysteme. Rund 2 Millionen Euro haben wir dafür in die Hand genommen.

Mit Bilanzsumme von 15 Milliarden Euro eine der größten Sparkassen

Die Naspa ist mit einer Bilanzsumme von mehr als 15 Milliarden Euro eine der größten Sparkassen Deutschlands. Ihr Geschäftsgebiet umfasst neben den kreisfreien Städten Wiesbaden und Frankfurt vier Landkreise in Hessen (Rheingau-Taunus, Hochtaunus, Main-Taunus und Altkreis Limburg von Limburg-Weilburg) und zwei Landkreise in Rheinland-Pfalz (Westerwald und Rhein-Lahn). Die Naspa beschäftigt mehr als 1600 Mitarbeitende, zu denen rund 130 Auszubildende, Studierende und Trainees gehören.

Gegründet wurde die Nassauische Sparkasse, kurz Naspa genannt, 1840 als Landes-Credit-Casse des Herzogtums Nassau. Dadurch geht bis heute ihr Geschäftsgebiet über die politischen Kreise hinaus. Die Farben des Adelshauses, Orange und Blau, waren bis vor zehn Jahren auch die Sparkassenfarben. Die Naspa gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und damit auch zu deren Haftungsverbund. Der Hauptsitz der Sparkasse ist in der Wiesbadener Rheinstraße, zum Teil noch in einem historischen Gebäude von 1860.