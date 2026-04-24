Bleiberecht in Bad Marienberg
Naila Khokhars Lage ist immer verzweifelter
Naila Khokhar kämpft verzweifelt darum, mit ihrer Familie in Deutschland bleiben zu können. Sie hat Angst, nach Pakistan zurückk
Naila Khokhar kämpft verzweifelt darum, mit ihrer Familie in Deutschland bleiben zu können. Sie hat Angst, nach Pakistan zurückkehren zu müssen.
Röder-Moldenhauer

Pakistanische Christin kämpft darum, das humanitäre Bleiberecht in Deutschland zu erhalten. Sie hat sich Hilfe suchend auch an Politiker gewandt. Jetzt hat sie Post von Landrat Achim Schwickert erhalten. 

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Verzweifelt hofft Naila Khokhar auf die politische Entscheidung, dass sie mit ihrer Familie weiterhin in Deutschland leben kann. Die in Pakistan geborene Frau ist aus ihrem Heimatland geflüchtet, da für sie dort das Leben gefährlich wäre. Die getaufte Christin lebt mit ihrem moslemischen Mann und zwei kleinen Kindern in Bad Marienberg.

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