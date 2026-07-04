Kampf um Bleiberecht
Naila Khokhar hat Termin für Anhörung in Trier
Familie Khokhar und Mutter Rukhsana Kausar hoffen, dass der Termin am Verwaltungsgericht Trier für sie so ausgeht, dass sie in D
Familie Khokhar und Mutter Rukhsana Kausar hoffen, dass der Termin am Verwaltungsgericht Trier für sie so ausgeht, dass sie in Deutschland bleiben dürfen.
Röder-Moldenhauer

37-jährige Christin aus Pakistan kämpft für ihre Familie und Mutter Rukhsana Kausar um die Möglichkeit, weiter in Deutschland zu bleiben. Die Abschiebung droht, die Familie spricht offen über ihre verängstigende Lebenssituation.

Lesezeit 1 Minute
Unermüdlich ist Naila Khokhar dabei, für ihre Familie – einschließlich ihrer Mutter – ein Bleiberecht in Deutschland zu erwirken. Sie hat Politiker angeschrieben, sich an unsere Zeitung gewandt, immer wieder Unterlagen eingereicht. Jetzt steht ein wichtiger Schritt für sie an: Sie und ihre Mutter Rukhsana Kausar sollen erneut angehört werden.

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