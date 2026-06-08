Abschiebung droht Naila Khokhar bangt um das Leben ihrer Familie Angela Baumeier 08.06.2026, 20:30 Uhr

i Naila Khokhar kämpft verzweifelt darum, mit ihrer Familie in Deutschland bleiben zu können. Röder-Moldenhauer

Pakistanische Christin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Westerwald. Jederzeit könnte die Familie abgeschoben werden, die belastende Situation löst bei ihr große Angst und Unsicherheit aus.

Erneut hat sich Naila Khokhar Hilfe suchend an unsere Zeitung gewandt, um das drohende Schicksal der Abschiebung ihrer Familie aus Deutschland abzuwenden. „Inzwischen haben sich mehrere dringende neue Entwicklungen ergeben, die ernsthafte humanitäre und rechtliche Bedenken aufwerfen und aus unserer Sicht öffentliche Aufmerksamkeit erfordern“, führt sie aus.







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