27 Jahre nach ihrem Vater übernimmt Andrea Wolf das närrische Zepter in Ransbach-Baumbach. Als Kräutscheskönigin Andrea I. entführt sie Blau-Gold in eine bunte Zirkuswelt. Auf die 48-Jährige wartet eine kurze, aber ereignisreiche Session.
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In Ransbach-Baumbach wird Karnevalsgeschichte geschrieben: Erstmals stammt eine Tollität der Karnevalsfreunde Blau-Gold aus derselben Familie wie einer ihrer Vorgänger. Andrea Wolf tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Heinzwilli Winkens, der 1999 Kräutscheskönig war.