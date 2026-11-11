Kräutscheskönigin im Porträt Närrische Erbmonarchie: Andrea I. übernimmt das Zepter Camilla Härtewig 11.11.2026, 11:00 Uhr

i Freut sich auf die Session: Kräutscheskönigin Andrea I. von den Karnevalsfreunden Blau-Gold in Ransbach-Baumbach. Christoph Fohr

27 Jahre nach ihrem Vater übernimmt Andrea Wolf das närrische Zepter in Ransbach-Baumbach. Als Kräutscheskönigin Andrea I. entführt sie Blau-Gold in eine bunte Zirkuswelt. Auf die 48-Jährige wartet eine kurze, aber ereignisreiche Session.

In Ransbach-Baumbach wird Karnevalsgeschichte geschrieben: Erstmals stammt eine Tollität der Karnevalsfreunde Blau-Gold aus derselben Familie wie einer ihrer Vorgänger. Andrea Wolf tritt in die Fußstapfen ihres Vaters Heinzwilli Winkens, der 1999 Kräutscheskönig war.







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