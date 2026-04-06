Wiedereröffnung in Montabaur Naci Agcagül will das Scala in die Zukunft führen Katrin Maue-Klaeser 06.04.2026, 17:00 Uhr

i Naci Agcagül hat im Scala Unterstützung von Freunden und Familie - so kann er täglich (außer dienstags) zwölf Stunden durchgehend öffnen. Thorsten Ferdinand

Am Großen Markt wurde erfolgreich Wiedereröffnung gefeiert: Mit dem Scala nimmt eine beliebte Kneipe für viele Montabaurer und ein Traditionsstandort für Hachenburger Brauerei wieder den Betrieb auf. Das kommt in der Kreisstadt gut an.

Mit einer gelungenen Eröffnungsveranstaltung hat das Scala am Großen Markt in Montabaur unter neuer Leitung seine Türen geöffnet. Zahlreiche Gäste, unter anderem aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie, folgten der Einladung des neuen Pächters Naci Agcagül und feierten gemeinsam den Neustart des traditionsreichen Standorts, freut sich die Westerwald-Brauerei.







Artikel teilen

Artikel teilen