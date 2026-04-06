Wiedereröffnung in Montabaur
Naci Agcagül will das Scala in die Zukunft führen
Naci Agcagül hat im Scala Unterstützung von Freunden und Familie - so kann er täglich (außer dienstags) zwölf Stunden durchgehen
Naci Agcagül hat im Scala Unterstützung von Freunden und Familie - so kann er täglich (außer dienstags) zwölf Stunden durchgehend öffnen.
Thorsten Ferdinand

Am Großen Markt wurde erfolgreich Wiedereröffnung gefeiert: Mit dem Scala nimmt eine beliebte Kneipe für viele Montabaurer und ein Traditionsstandort für Hachenburger Brauerei wieder den Betrieb auf. Das kommt in der Kreisstadt gut an.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer gelungenen Eröffnungsveranstaltung hat das Scala am Großen Markt in Montabaur unter neuer Leitung seine Türen geöffnet. Zahlreiche Gäste, unter anderem aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie, folgten der Einladung des neuen Pächters Naci Agcagül und feierten gemeinsam den Neustart des traditionsreichen Standorts, freut sich die Westerwald-Brauerei.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren