Schulband aus Altstadt Nachwuchsrocker stellen sich auf neuer Homepage vor Nadja Hoffmann-Heidrich 21.08.2026, 05:30 Uhr

i Ob am Schlagzeug, am Keyboard, am Bass, an der E-Gitarre, an den Percussions oder als Sänger: Die Mitglieder der Altstädter "School of Rock" geben musikalisch und stimmungstechnisch richtig Gas. Röder-Moldenhauer

Sie spielen Instrumente, sie singen und rocken bei Liveauftritten die Bühne: Die Rede ist von der „Oldtown School of Rock“ der Grundschule in Hachenburg-Altstadt. Jetzt haben die Nachwuchsrocker auch eine eigene Homepage.

Wenige Tage nach der professionellen Aufnahme ihrer ersten Single „Wenn Kermes is“ im Tonstudio hat die „Oldtown School of Rock“ der Grundschule Hachenburg-Altstadt jetzt auch ihre eigene Homepage an den Start gebracht. Unter grundschulrocker.de finden Interessierte viele Infos zur Entstehungsgeschichte der Schulband, zur Songauswahl sowie zu bisherigen Auftritten, die unter anderem bei der Pfingstkirmes in Gehlert sowie zu verschiedenen ...







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