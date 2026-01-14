Für niedergelassene Hausärzte wird es zunehmend schwerer, vor ihrem Eintritt in die Rente einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Umso erfreulicher für Patienten ist jetzt eine Nachricht aus Hachenburg.
Es gibt sie noch – gute Nachrichten rund um das Thema medizinische Versorgung im Westerwald: Zum 1. Januar hat Ronald Braun offiziell die hausärztliche Praxis von Johannes Mai in Hachenburg übernommen. Letztgenannter hatte fast schon nicht mehr damit gerechnet, einen Nachfolger zu finden.