Ronald Braun übernimmt Nachfolger für Hachenburger Hausarztpraxis Mai gefunden Nadja Hoffmann-Heidrich 14.01.2026, 14:00 Uhr

i Rollentausch bei den beiden Hachenburger Hausärzten Johannes Mai (66, links) und Ronald Braun (46): Der langjährige Inhaber Mai hat seine Praxis zum Jahreswechsel an seinen bislang angestellten Kollegen Braun übergeben. Mai wiederum wird der Praxis noch fünf Jahre als Angestellter erhalten bleiben, ehe er in Rente geht. Röder-Moldenhauer

Für niedergelassene Hausärzte wird es zunehmend schwerer, vor ihrem Eintritt in die Rente einen Nachfolger für ihre Praxis zu finden. Umso erfreulicher für Patienten ist jetzt eine Nachricht aus Hachenburg.

Es gibt sie noch – gute Nachrichten rund um das Thema medizinische Versorgung im Westerwald: Zum 1. Januar hat Ronald Braun offiziell die hausärztliche Praxis von Johannes Mai in Hachenburg übernommen. Letztgenannter hatte fast schon nicht mehr damit gerechnet, einen Nachfolger zu finden.







