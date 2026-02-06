Gastronomie in Nauort
Nachfolger für das Gasthaus „Zum Brauer“ gesucht
Wirtin Jasmin Tadic möchte den "Brauer" in jüngere Hände geben. Sohn Matej wird den Betrieb nicht übernehmen. Er ist Maler, hilf
Wirtin Jasmin Tadic möchte den "Brauer" in jüngere Hände geben. Sohn Matej wird den Betrieb nicht übernehmen. Er ist Maler, hilft seinen Eltern aber in der Freizeit.
Camilla Härtewig

Ein Traditionshaus sucht eine neue Zukunft: In Nauort steht das Gasthaus „Zum Brauer“ zum Verkauf. Seit 26 Jahren prägen Jasmin und Marko Tadic den Dorfmittelpunkt mit Herz und Küche. Nun hoffen sie aus gesundheitlichen Gründen auf einen Nachfolger.

Lesezeit 3 Minuten
Der „Brauer“ ist ein Stück Nauorter Geschichte: Jasmin und Marko Tadic betreiben die Gaststätte im Ortskern seit 26 Jahren. Und das Geschäft in dem urigen Lokal läuft gut. Doch aus gesundheitlichen Gründen sucht das Paar nun einen Nachfolger, der mit genauso viel Herz und Lust Gastronom ist wie sie.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren