Gastronomie in Nauort Nachfolger für das Gasthaus „Zum Brauer“ gesucht Camilla Härtewig 06.02.2026, 08:00 Uhr

i Wirtin Jasmin Tadic möchte den "Brauer" in jüngere Hände geben. Sohn Matej wird den Betrieb nicht übernehmen. Er ist Maler, hilft seinen Eltern aber in der Freizeit. Camilla Härtewig

Ein Traditionshaus sucht eine neue Zukunft: In Nauort steht das Gasthaus „Zum Brauer“ zum Verkauf. Seit 26 Jahren prägen Jasmin und Marko Tadic den Dorfmittelpunkt mit Herz und Küche. Nun hoffen sie aus gesundheitlichen Gründen auf einen Nachfolger.

Der „Brauer“ ist ein Stück Nauorter Geschichte: Jasmin und Marko Tadic betreiben die Gaststätte im Ortskern seit 26 Jahren. Und das Geschäft in dem urigen Lokal läuft gut. Doch aus gesundheitlichen Gründen sucht das Paar nun einen Nachfolger, der mit genauso viel Herz und Lust Gastronom ist wie sie.







