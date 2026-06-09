Hachenburger Geschichte Nachfahre erinnert an die starken „Zuckmeyer“-Frauen Nadja Hoffmann-Heidrich 09.06.2026, 12:00 Uhr

i Karl Wilhelm (K. W.) Breidenstein aus Hachenburg ist der Ur-Ur-Enkel der Zuckmeyer-Gründerin Henriette Zuckmeyer (geb. Altbürger). Der 89-Jährige hat die spannende Geschichte des Traditionsunternehmens, das 1849 gegründet und 2006 geschlossen wurde, in Buchform verewigt. Röder-Moldenhauer

Ob Henriette Zuckmeyer (geborene Altbürger) die erste Emanze Hachenburgs war, wie ihr Ur-Ur-Enkel K. W. Breidenstein vermutet, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Fest steht aber, dass sie eine für das 19. Jahrhundert außergewöhnliche Frau war.

Zwischen 1849 und 2006 war das Unternehmen Zuckmeyer Teil des Hachenburger Wirtschaftslebens. Bemerkenswert sind insbesondere die Biografien der starken Frauen, die den Betrieb im 19. Jahrhundert gegründet und etabliert haben. Ihr Nachfahre, der 89-jährige Karl-Wilhelm (K.







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