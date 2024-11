Sängerin Kathy Kelly ist derzeit mit ihrer neuen CD auf Tournee - Auch Auftritte in der Region Nach vielen Wohnorten auf der ganzen Welt: Im Westerwald hat Kathy Kelly Ruhe und eine Heimat gefunden 31.10.2024, 13:26 Uhr

i Nach einem bewegten Leben mit vielen Wohnorten auf der ganzen Welt ist Kathy Kelly angekommen. Seit zehn Jahren wohnt sie in einem Dorf bei Rennerod und nennt den Westerwald mittlerweile ihre Heimat. Camilla Härtewig

Kathy Kelly ist angekommen. Die berühmte Sängerin und Vollblutmusikerin hat in ihrem bewegten Leben schon in den USA, in Irland, in Frankreich, Spanien und in den Niederlanden gewohnt. Seit zehn Jahren nun lebt sie aber im Westerwald. „Das ist meine Heimat“, sagt sie nachdrücklich. Um dann lachend einzuschränken: „Neben Irland natürlich.“

Kathy Kelly war lange Jahre Frontfrau und Producerin der Kelly Family. Die erfolgreiche Familienband hatte 1980 mit Who’ll Come with Me ihren ersten Nummer-Eins-Hit in Belgien und den Niederlanden. Ihren endgültigen Durchbruch erzielte die Kelly Family mit ihrem 1994 erschienenen Album Over the Hump, das sich allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Mal verkaufte und neunmal mit Gold ausgezeichnet wurde.

