Einsatz in Bad Marienberg Nach Unfall zufällig Brand in China-Imbiss entdeckt Annika Stock 03.03.2026, 17:07 Uhr

i Mehrere Feuerwehrkräfte rückten zu einem Brand an die Jahnstraße in Bad Marienberg aus. Röder-Moldenhauer

Zwei Einsätze für die Polizei in Bad Marienberg: Bei einem Verkehrsunfall erleidet ein Radfahrer schwere Verletzungen, nach dem er von einem Auto erfasst wurde. Als der Rettungshubschrauber abhebt, fällt ein Brand in einem Schnellrestaurant auf.

Gleich zwei direkt nacheinander folgende Einsätze hielten die Polizei in Bad Marienberg am Montag, 3. März, auf Trab. Um 13 Uhr har sich auf der Jahnstraße in Bad Marienberg ein Unfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer einen Radfahrer zu spät wahrnahm und diesen trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste.







