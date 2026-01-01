Person von Lkw erfasst Nach Sattelzug-Unfall auf A3: Verletzter ermittelt Markus Eschenauer

Markus Kratzer 01.01.2026, 17:21 Uhr

i Nachdem der schwer verletzte Mann nach dem Unfall persönlich eine Rettungswache aufsuchte, wurde er mit multiplen Knochenbrüchen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. picture alliance/dpa/Jan Woitas. picture alliance/dpa

Bei einem spektakulären Unfall auf der Autobahn 3 bei Montabaur ist ein Mann von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden. Da er dennoch mit seinem Auto anschließend davonfuhr, begann eine fieberhafte Suche.

Nach einem spektakulären Unfall auf der A3 bei Montabaur in Richtung Frankfurt am Silvestermorgen ist fieberhaft nach einem Verletzten gesucht worden. Am Neujahrstag gibt die Autobahnpolizei in einer Abschlussmeldung weitere Informationen zu dem nicht alltäglichen Vorfall bekannt.







