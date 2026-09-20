Verkehrsunfall auf der B8 Nach riskantem Überholmanöver kollidieren zwei Pkw Elmar Hering 20.09.2026, 19:58 Uhr

i Zwei Autos und insgesamt sechs Personen waren am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der B8 bei Weidenhahn verwickelt. Volker Horz

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Auf der B8 bei Freilingen hat ein Porschefahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, die Bundesstraße blieb längere Zeit gesperrt.

Sechs Personen sind am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der B8 in der Gemarkung Weidenhahn verwickelt gewesen; sie wurden leicht verletzt, drei von ihnen kamen zur Kontrolle in nahe Krankenhäuser. Laut Polizeiinspektion Montabaur hatte ein 61-jähriger Porschefahrer gegen 15.







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