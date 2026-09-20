Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Auf der B8 bei Freilingen hat ein Porschefahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, die Bundesstraße blieb längere Zeit gesperrt.
Lesezeit 1 Minute
Sechs Personen sind am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der B8 in der Gemarkung Weidenhahn verwickelt gewesen; sie wurden leicht verletzt, drei von ihnen kamen zur Kontrolle in nahe Krankenhäuser. Laut Polizeiinspektion Montabaur hatte ein 61-jähriger Porschefahrer gegen 15.