Nach Reichtagsbrand kam Dreikirchener in NS-Schutzhaft

i Bundesweit wird am Dienstag, 27. Januar, an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Auch Karl Hannappel aus Dreikirchen wurde schon vor und nach dem Reichstagsbrand 1933 verfolgt und starb im Januar 1945 im Konzentrationslager. Markus Müller

Am 27. Januar wird bundesweit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Einer von ihnen war Karl Hannappel aus Dreikirchen. Der promovierte Historiker Markus Müller hat Hannappels Geschichte zusammen mit Schülern aus Montabaur recherchiert.

Als Karl Hannappel sich am 2. November 1943 von seiner Wohnung in der Koblenzer Straße 53 in Frankfurt/Main aus auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle in Fechenheim macht, scheint eigentlich alles so wie an jedem Arbeitstag zu sein. Seit Mai 1939 ist er als Packer im Werk Fechenheim der Alfred Teves KG in der Abteilung Versand beschäftigt.







