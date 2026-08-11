Frühschoppen in Hachenburg Nach Rathausstürmung landet der Stadtchef auf der Trage Markus Müller 11.08.2026, 12:38 Uhr

i "Verletzt" wird Stadtchef Stefan Leukel nach der Rathausstürmung von den Sanitätern abtransportiert. Markus Müller

Was mit dem Ischelessen beginnt und mit der Rathausstürmung fortgesetzt wird, ist der Auftakt des Hachenburger Kirmesfrühschoppens. In diesem Jahr ging es fast schon blutig zu, und die Sanitäter der Bundeswehr waren gleich mehrfach im Einsatz.

Das frühmorgendliche Scharmützel am Hachenburger Kirmesmontag zwischen der Kirmesgesellschaft und Stadtchef Stefan Leukel um den Rathausschlüssel war in diesem Jahr wohl besonders heftig: Am Ende wird der Bürgermeister von den Sanitätern der Bundeswehr unter Sirenengeheul auf der Trage aus dem Gebäude getragen – dazu noch mit einem Verband um den Kopf.







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