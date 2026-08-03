Urteil ist rechtskräftig
Nach Missbrauch im Westerwald muss Vater jetzt in Haft
Das Urteil, das das Landgericht Koblenz gegen einen 41-Jährigen gefällt hat, ist rechtskräftig. Der Mann hatte sich im Westerwal
Das Urteil, das das Landgericht Koblenz gegen einen 41-Jährigen gefällt hat, ist rechtskräftig. Der Mann hatte sich im Westerwald an seiner Tochter vergangen und muss nun mehr als sechs Jahre ins Gefängnis.
Markus Kratzer

Für einen 41-Jährigen, der seine Tochter im Westerwald missbraucht hat, sollen sich bald die Gefängnistüren schließen. Das Urteil des Landgerichts Koblenz ist rechtskräftig. Wie es nun weitergeht ...

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Urteilsspruch des Landgerichts Koblenz in einem Missbrauchsprozess hat ein 41-Jähriger das Gerichtsgebäude noch ohne Handschellen verlassen. Jetzt wartet das Gefängnis auf ihn. Nach Informationen unserer Zeitung haben weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt.
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