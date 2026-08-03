Für einen 41-Jährigen, der seine Tochter im Westerwald missbraucht hat, sollen sich bald die Gefängnistüren schließen. Das Urteil des Landgerichts Koblenz ist rechtskräftig. Wie es nun weitergeht ...
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Nach dem Urteilsspruch des Landgerichts Koblenz in einem Missbrauchsprozess hat ein 41-Jähriger das Gerichtsgebäude noch ohne Handschellen verlassen. Jetzt wartet das Gefängnis auf ihn. Nach Informationen unserer Zeitung haben weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt.