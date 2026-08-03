Urteil ist rechtskräftig Nach Missbrauch im Westerwald muss Vater jetzt in Haft Markus Kratzer 03.08.2026, 11:30 Uhr

i Das Urteil, das das Landgericht Koblenz gegen einen 41-Jährigen gefällt hat, ist rechtskräftig. Der Mann hatte sich im Westerwald an seiner Tochter vergangen und muss nun mehr als sechs Jahre ins Gefängnis. Markus Kratzer

Für einen 41-Jährigen, der seine Tochter im Westerwald missbraucht hat, sollen sich bald die Gefängnistüren schließen. Das Urteil des Landgerichts Koblenz ist rechtskräftig. Wie es nun weitergeht ...

Nach dem Urteilsspruch des Landgerichts Koblenz in einem Missbrauchsprozess hat ein 41-Jähriger das Gerichtsgebäude noch ohne Handschellen verlassen. Jetzt wartet das Gefängnis auf ihn. Nach Informationen unserer Zeitung haben weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt.







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