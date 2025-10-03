Tolles Konzert in Gackenbach Nach Kammerchor Stuttgart: Das plant der MGV Horbach Hans-Peter Metternich 03.10.2025, 18:32 Uhr

i Der Kammerchor Stuttgart sorgte in Gackenbach für einen unvergesslichen Konzertabend. Das Ensemble intonierte Polyphonie in Vollendung und klingende Liturgie vom Allerfeinsten. Hans-Peter Metternich

Mit dem Kammerchor Stuttgart hat der MGV Horbach ein Ensemble der Spitzenklasse in den Westerwald geholt. Für die Organisatoren sind solche besonderen Konzerte Herausforderungen. Warum machen sie es dennoch? Und was ist als Nächstes geplant?

Was der MGV Cäcilia Horbach mit der Verpflichtung des Kammerchores Stuttgart auf die Beine gestellt hat, hat in der heimischen Chorszene – und nicht nur da – nach dem Konzert Ende September eine Welle der Begeisterung bei den Freunden anspruchsvollen Chorgesanges ausgelöst.







