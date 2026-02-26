Leiter der VG-Werke Westerburg, Jörg Pfaff, gibt Tipps, wie man einem Bruch vorbeugen und das Gebäude sichern kann. Besondere Obacht gilt auch in nicht bewohnten Gebäuden.
Nach dem Wasserschaden, der an dem Gebäude in der Jahnstraße 22 von Westerburg entstand und die Mitarbeiter der VG-Werke zum Arbeiten in Containern gezwungen hat, hat Werkleiter Jörg Pfaff noch zusätzliche Informationen. Auf unsere Nachfragen, ob sich nach der Frostperiode solche Vorfälle häufen, es also vermehrt zu Wasserschäden kommt, sagt er: „Nein, nicht mehr als in anderen Frostperioden der vergangenen Jahre.