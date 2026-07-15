Unglück in Rennerod
Nach Explosion: 39-Jähriger in Spezialklinik geflogen
15.07.2026, Rheinland-Pfalz, Rennerod: Rettungskräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sind an einem Einfamilienhaus
15.07.2026, Rheinland-Pfalz, Rennerod: Rettungskräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerk sind an einem Einfamilienhaus in Rennerod beschäftigt, dass nach einer Explosion stark beschädigt wurde. Auch zwei benachbarte Gebäude wurden leicht beschädigt. Foto: Sascha Ditscher/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Schock für Anwohner der Holzbachstraße in Rennerod mitten in der Nacht: Eine Explosion hat ein Wohnhaus fast zum Einsturz gebracht. Der 39-jährige Bewohner dürfte schwerer verletzt sein. Er wird in einer Spezialklinik behandelt. 

Lesezeit 1 Minute
Mitten in der Nacht auf Mittwoch ist in Rennerod ein Haus durch eine Explosion teilweise eingestürzt. Der 39-jährige Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Näheres über seinen Gesundheitszustand ist am Mittwochmittag noch nicht bekannt. Das Polizeipräsidium Koblenz teilt auf Nachfrage mit, dass er per Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen geflogen wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren