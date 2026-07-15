Schock für Anwohner der Holzbachstraße in Rennerod mitten in der Nacht: Eine Explosion hat ein Wohnhaus fast zum Einsturz gebracht. Der 39-jährige Bewohner dürfte schwerer verletzt sein. Er wird in einer Spezialklinik behandelt.
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Mitten in der Nacht auf Mittwoch ist in Rennerod ein Haus durch eine Explosion teilweise eingestürzt. Der 39-jährige Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Näheres über seinen Gesundheitszustand ist am Mittwochmittag noch nicht bekannt. Das Polizeipräsidium Koblenz teilt auf Nachfrage mit, dass er per Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen geflogen wurde.