Chiropraktik in Mogendorf Nach Elternzeit: Savanna Zerfaß eröffnet neue Praxis Camilla Härtewig 04.09.2026, 08:00 Uhr

i Savanna Zerfaß ist nach der Elternzeit mit neuer Praxis zurück. In Mogendorf behandelt die Chiropraktorin nun ihre Patienten. Gros Fotografie

Die Liebe führte Savanna Zerfaß von Kanada in den Westerwald. Nun ist die 31-Jährige mit ihrer Praxis im Emma Workspace in Mogendorf angekommen. Dort behandelt sie Menschen mit Beschwerden des Bewegungsapparates.

Wer Savanna Zerfaß fragt, wie sie im Westerwald gelandet ist, bekommt eine kurze Antwort: „Die Liebe.“ Die gebürtige Kanadierin lernte ihren heutigen Mann kennen und zog nach Deutschland. Inzwischen ist Ransbach-Baumbach das Zuhause der 31-Jährigen. Der Weg in ihren heutigen Beruf war schon früh vorgezeichnet.







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