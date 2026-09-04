Die Liebe führte Savanna Zerfaß von Kanada in den Westerwald. Nun ist die 31-Jährige mit ihrer Praxis im Emma Workspace in Mogendorf angekommen. Dort behandelt sie Menschen mit Beschwerden des Bewegungsapparates.
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Wer Savanna Zerfaß fragt, wie sie im Westerwald gelandet ist, bekommt eine kurze Antwort: „Die Liebe.“ Die gebürtige Kanadierin lernte ihren heutigen Mann kennen und zog nach Deutschland. Inzwischen ist Ransbach-Baumbach das Zuhause der 31-Jährigen. Der Weg in ihren heutigen Beruf war schon früh vorgezeichnet.