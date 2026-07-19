Treffpunkt-Reihe in Hachenburg Nach dem Regen wurde es mit Kah besonders gefühlvoll 19.07.2026, 13:21 Uhr

i Die Sängerin Kah und ihre Band überzeugten das Publikum auf dem Alten Markt in Hachenburg mit gefühlvollen wie mutigen Songs. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mit einer besonderen Mischung aus traditionellem Folk und modernen, queeren Perspektiven behandelt die Musik von Kah Themen wie Liebe, Identität und Freiheit. Davon konnte sich das Publikum jetzt in Hachenburg überzeugen.

Kaum waren am Donnerstag die ersten Töne des Konzerts der Sängerin Kah erklungen, da wurde es plötzlich schwarz am Himmel über dem Alten Markt in Hachenburg, und ein kräftiger Regenschauer ergoss sich über die Innenstadt. Blitzartig suchten die vielen Besucher, die sich zu der Zeit bereits auf dem Markt versammelt hatten, Schutz in Hauseingängen und unter Vordächern.







Artikel teilen

Artikel teilen