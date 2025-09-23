Projekt in Ruppach-Goldhausen Nach 103-Jähriger stürmen Kinder das alte Bauernhaus 23.09.2025, 18:00 Uhr

i Gern zeigt Erik Girmann den "Schlauen Füchsen" von der Außenstelle Boden der Kita Ruppach-Goldhausen rund um sein altes Bauernhaus früher benutzte Einrichtungen und Geräte. Zum Beispiel lernen die Kinder am Objekt mit viel Spaß, wie früher das Zugvieh in ein Doppeljoch eingespannt wurde. Markus Müller

Was macht man, wenn man mit großem Aufwand ein historisches Bauernhaus für den Tag des offenen Denkmals hergerichtet hat? Man lässt alles ein paar Tage stehen und zeigt es Kindern der Kitas und Grundschulen aus der Umgebung, dachte sich Erik Girmann.

Für Erik Girmann war nach dem überaus erfolgreichen Tag des offenen Denkmals noch kein Ende der Aktion in seinem historischen Bauernhaus-Ensemble in Sicht. Gleich reihenweise nutzten Kindertagesstätten und Grundschulen aus der Umgebung die Gelegenheit, um in Ruppach-Goldhausen mehr über das Leben der Vorfahren zu erfahren.







