Was macht man, wenn man mit großem Aufwand ein historisches Bauernhaus für den Tag des offenen Denkmals hergerichtet hat? Man lässt alles ein paar Tage stehen und zeigt es Kindern der Kitas und Grundschulen aus der Umgebung, dachte sich Erik Girmann.
Lesezeit 1 Minute
Für Erik Girmann war nach dem überaus erfolgreichen Tag des offenen Denkmals noch kein Ende der Aktion in seinem historischen Bauernhaus-Ensemble in Sicht. Gleich reihenweise nutzten Kindertagesstätten und Grundschulen aus der Umgebung die Gelegenheit, um in Ruppach-Goldhausen mehr über das Leben der Vorfahren zu erfahren.