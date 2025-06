Das Jugendorchester hatte die Ehre, das neunte Sommer-Open-Air des Musikvereins Holler zu eröffnen. Und das taten die jungen Musiker mit Bravour. Geleitet von Theresa Keller, die sich einmal mehr als musikalisches Multitalent erwies, präsentierten sie zum Auftakt ein Medley der drei größten Queen-Hits: „We will rock you“, „Bohemian rhapsody“ und „We are the champions“. Kein Fuß, der da nicht gleich mitgewippt hätte. Dem großen sinfonischen Blasorchester fiel es überhaupt nicht schwer, das Niveau zu halten: Das Repertoire hatte wahrlich für jeden Geschmack etwas zu bieten – und das in höchster spielerischer Qualität.