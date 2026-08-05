Zebrastreifen für Deesen
Mutter kämpft seit Jahren für sicheren Schulweg an L304
Die zweifache Mutter Alisa Günther hat eine Online-Petition gestartet, die bereits 917 Personen unterschrieben haben. Sie forder
Die zweifache Mutter Alisa Günther hat eine Online-Petition gestartet, die bereits 917 Personen unterschrieben haben. Sie fordert einen Zebrastreifen für Deesen, damit die Kinder - aber auch ältere, mobilitätseingeschränkte Bewohner - die viel befahrene L304 sicher überqueren können.
Camilla Härtewig

917 Menschen unterstützen die Forderung nach einem Zebrastreifen in Deesen. Mutter Alisa Günther kämpft seit Jahren für einen sicheren Schulweg über die stark befahrene L304. Doch trotz Ortstermin lässt eine Lösung weiter auf sich warten.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn das Ende der Sommerferien naht, kommen bei Alisa Günther wieder Ängste hoch. Denn künftig müssen beide Söhne – der Sechsjährige als Erstklässler und sein achtjähriger Bruder, der dann die dritte Klasse besucht – täglich die stark befahrene Landesstraße 304 auf dem Weg zur Grundschule Haiderbach in Wittgert überqueren.
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