917 Menschen unterstützen die Forderung nach einem Zebrastreifen in Deesen. Mutter Alisa Günther kämpft seit Jahren für einen sicheren Schulweg über die stark befahrene L304. Doch trotz Ortstermin lässt eine Lösung weiter auf sich warten.
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Wenn das Ende der Sommerferien naht, kommen bei Alisa Günther wieder Ängste hoch. Denn künftig müssen beide Söhne – der Sechsjährige als Erstklässler und sein achtjähriger Bruder, der dann die dritte Klasse besucht – täglich die stark befahrene Landesstraße 304 auf dem Weg zur Grundschule Haiderbach in Wittgert überqueren.