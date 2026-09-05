Das Europahaus in Bad Marienberg war Vorreiter für alle weiteren Bildungseinrichtungen mit europäischer Ausrichtung auf dem Kontinent. Nun hat die traditionsreiche Begegnungsstätte im oberen Westerwald Grund zum Feiern.
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Geprägt von den verheerenden Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, traten 1951 sieben junge Visionäre an, die Feindschaften zwischen den europäischen Nachbarstaaten sowie Frieden und Verständigung zu fördern. Dazu gründeten sie in der ehemaligen Landratsvilla in Bad Marienberg den Verein Europa-Haus Marienberg – die erste europäische Bildungs- und Begegnungsstätte dieser Art.