Jubiläum in Bad Marienberg
Mutter aller Europahäuser ist auch mit 75 noch fit
Sie freuen sich auf das Jubiläum des Europahauses in Bad Marienberg: (von rechts) Walburga Panthel (langjährige Verwaltungsmitar
Sie freuen sich auf das Jubiläum des Europahauses in Bad Marienberg: (von rechts) Walburga Panthel (langjährige Verwaltungsmitarbeiterin), Nicole Stecker (Leitungsteam), Hendrik Hering (Vorstandsvorsitzender Stiftung Europhaus Marienberg) und Otto Schmuck (Vorstand des Vereins Europahaus Marienberg; per Video zugeschaltet).
Röder-Moldenhauer

Das Europahaus in Bad Marienberg war Vorreiter für alle weiteren Bildungseinrichtungen mit europäischer Ausrichtung auf dem Kontinent. Nun hat die traditionsreiche Begegnungsstätte im oberen Westerwald Grund zum Feiern.

Lesezeit 3 Minuten
Geprägt von den verheerenden Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, traten 1951 sieben junge Visionäre an, die Feindschaften zwischen den europäischen Nachbarstaaten sowie Frieden und Verständigung zu fördern. Dazu gründeten sie in der ehemaligen Landratsvilla in Bad Marienberg den Verein Europa-Haus Marienberg – die erste europäische Bildungs- und Begegnungsstätte dieser Art.
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