Nach Hausbrand in Weltersburg
Muss Familie nach Drama letzte Haustiere aufgeben?
Baghira, Pierre Marx' Therapiehund, und Skyla (rechts) sind der Familie Marx-Rother geblieben. Skyla ist die Tochter beziehungsweise Schwester der beiden Hunde, die die Familie bei der Brandkatastrophe in Weltersburg zusammen mit zwei Katzen und sämtlichem Hab und Gut verlor.
Pierre Marx

Das Haus unbewohnbar, vier geliebte Tiere im Feuer gestorben: Familie Marx-Rother hat beim Brand ihres Wohnhauses in Weltersburg fast alles verloren. Nachdem sie in einer Ferienwohnung Unterkunft gefunden hatte, droht nun Obdachlosigkeit.

Familie Marx-Rother hat fast alles verloren. Vater, Mutter und zwei Kinder haben sich und das, was sie am Leib tragen – und zwei Hunde sind ihnen geblieben. Doch zwei weitere Hunde und zwei Katzen haben sie beim Brand ihres angemieteten Hauses in Weltersburg mitsamt ihrer kompletten Einrichtung, Andenken, Urkunden und Wertgegenständen verloren.

