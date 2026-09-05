Vandalismus an Moschee Muslime in Bad Marienberg bedanken sich für Solidarität 05.09.2026, 09:00 Uhr

i Rund um die Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg war es im Juli zu Fällen von Vandalismus gekommen. Röder-Moldenhauer

Ein abgetrennter Schweinekopf vor der Tür, ein beschädigtes Treppengeländer sowie in die Fassade geritzte Zeichen: Im Juli haben Unbekannte mehrfach das Gelände der Moschee in Bad Marienberg attackiert.

Nachdem es im Juli wiederholt zu Vorfällen an der Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg gekommen war, hat die Religionsgemeinschaft eine Welle der Solidarität in Form von Nachrichten, Anrufen und persönlichen Worten erfahren.







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