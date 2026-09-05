Vandalismus an Moschee
Muslime in Bad Marienberg bedanken sich für Solidarität
Rund um die Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg war es im Juli zu Fällen von Vandalismus gekomm
Rund um die Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg war es im Juli zu Fällen von Vandalismus gekommen.
Röder-Moldenhauer

Ein abgetrennter Schweinekopf vor der Tür, ein beschädigtes Treppengeländer sowie in die Fassade geritzte Zeichen: Im Juli haben Unbekannte mehrfach das Gelände der Moschee in Bad Marienberg attackiert.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem es im Juli wiederholt zu Vorfällen an der Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg gekommen war, hat die Religionsgemeinschaft eine Welle der Solidarität in Form von Nachrichten, Anrufen und persönlichen Worten erfahren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren