Muslime in Bad Marienberg bedanken sich für Solidarität
Ein abgetrennter Schweinekopf vor der Tür, ein beschädigtes Treppengeländer sowie in die Fassade geritzte Zeichen: Im Juli haben Unbekannte mehrfach das Gelände der Moschee in Bad Marienberg attackiert.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem es im Juli wiederholt zu Vorfällen an der Bait-ul-Quddus-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bad Marienberg gekommen war, hat die Religionsgemeinschaft eine Welle der Solidarität in Form von Nachrichten, Anrufen und persönlichen Worten erfahren.