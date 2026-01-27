Kinoklassiker und große Serien: Was hierbei nicht fehlen darf, ist die passende Musik. Einen bunten Mix davon brachte der Musikverein Marienrachdorf jetzt gekonnt zu Gehör.
Popcornduft, ein roter Teppich und eine große Leinwand – beim jüngsten Konzert des Musikvereins Marienrachdorf verwandelte sich die Mehrzweckhalle in einen musikalischen Kinosaal. Unter dem Motto „Cinema in concert: Popcorn fürs Trommelfell“ verzauberte der Musikverein sein Publikum mit einem bunten Musikmix aus den unterschiedlichsten Filmen und Serien.