Konzert in Marienrachdorf
Musikverein bringt das Kino-Gefühl auf die Bühne
Martina Gsedel und Marian Glaremin moderierten als älteres Ehepaar den Abend.
Michael Müller

Kinoklassiker und große Serien: Was hierbei nicht fehlen darf, ist die passende Musik. Einen bunten Mix davon brachte der Musikverein Marienrachdorf jetzt gekonnt zu Gehör.

Lesezeit 2 Minuten
Popcornduft, ein roter Teppich und eine große Leinwand – beim jüngsten Konzert des Musikvereins Marienrachdorf verwandelte sich die Mehrzweckhalle in einen musikalischen Kinosaal. Unter dem Motto „Cinema in concert: Popcorn fürs Trommelfell“ verzauberte der Musikverein sein Publikum mit einem bunten Musikmix aus den unterschiedlichsten Filmen und Serien.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren