Konzert in Marienrachdorf Musikverein bringt das Kino-Gefühl auf die Bühne Lena Bongard 27.01.2026, 18:00 Uhr

i Martina Gsedel und Marian Glaremin moderierten als älteres Ehepaar den Abend. Michael Müller

Kinoklassiker und große Serien: Was hierbei nicht fehlen darf, ist die passende Musik. Einen bunten Mix davon brachte der Musikverein Marienrachdorf jetzt gekonnt zu Gehör.

Popcornduft, ein roter Teppich und eine große Leinwand – beim jüngsten Konzert des Musikvereins Marienrachdorf verwandelte sich die Mehrzweckhalle in einen musikalischen Kinosaal. Unter dem Motto „Cinema in concert: Popcorn fürs Trommelfell“ verzauberte der Musikverein sein Publikum mit einem bunten Musikmix aus den unterschiedlichsten Filmen und Serien.







