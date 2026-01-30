Musikverein Ransbach-Baumbach Musikkorps macht besonderes Geburtstagsgeschenk Hans-Peter Metternich 30.01.2026, 18:00 Uhr

i Das „klingende Fundament“ in jedem Blasorchester: die Tuba. Hans-Peter Metternich

125 Jahre Musikverein Ransbach-Baumbach – und zum Finale marschierten die Profimusiker der Bundeswehr auf. 60 Soldaten des Musikkorps begeisterten 500 Zuhörer in der Stadthalle. Über einen Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird.

Das Musikkorps der Bundeswehr intonierte am Donnerstagabend in der Stadthalle der Töpferstadt ein klangvolles Finale zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag des Musikvereines Ransbach-Baumbach. Um es gleich vorwegzusagen, das, was am Donnerstag nahezu 500 Gäste erleben durften, war ein wunderschönes Geschenk, wenn nicht das allerschönste, das sich der Verein selbst, aber auch allen Freunden hochkarätiger Blasmusik, gemacht hat.„Wir ...







