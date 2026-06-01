Klangfest im Westerwald
Musikalisches Wochenende in Wittgert erfreut Besucher
Die St. Georgsbläser Haiderbach heizten dem Publikum bei der Haiderbächer Schlagernacht am Samstagabend in der Haiderbachhalle i
Die St. Georgsbläser Haiderbach heizten dem Publikum bei der Haiderbächer Schlagernacht am Samstagabend in der Haiderbachhalle in Wittgert so richtig ein.
St. Georgsbläser

Die Haiderbachhalle in Wittgert wurde am Wochenende zum musikalischen Treffpunkt: Schlager, Blasmusik und junge Talente sorgten für Vielfalt und beste Stimmung. Ein Publikumsmagnet zwischen Tradition und Moderne.

Lesezeit 2 Minuten
Die Haiderbachhalle in Wittgert war am letzten Maiwochenende von Musik erfüllt. Am Samstagabend erlebten 250 Besucher die „Haiderbächer Schlagernacht“ der St. Georgsbläser Haiderbach (Breitenau, Deesen, Oberhaid, Wittgert), und am Sonntag präsentierten zwei Gastensembles sowie die eigene Jugend ihr Können beim „Tag der Blasmusik“.

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