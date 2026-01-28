Wettbewerb „Jugend musiziert“ Musikalisches Niveau beim Regionalentscheid überzeugte Hans-Peter Metternich 28.01.2026, 20:00 Uhr

i Ein Beispiel für höchste Konzentration, Ferdinand Nierenz. Er wurde, wie seine Mitspieler im Trio, mit 24 Punkten zum Landesentscheid weitergeleitet. Hans-Peter Metternich

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Montabaur ist zu Ende, doch für viele Nachwuchsmusiker geht es beim Landesentscheid weiter. Das Niveau der Darbietungen am Landesmusikgymnasium war offensichtlich überzeugend.

Beim jüngsten Regionalentscheid „Jugend musiziert“ stellten sich am vierten Januarwochenende insgesamt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Altersgruppen bei 160 Auftritten und 78 Wertungen um Punkte einer 21-köpfigen fachkundigen Jury in den Räumen des Landesmusikgymnasiums in Montabaur.







