Wettbewerb „Jugend musiziert“
Musikalisches Niveau beim Regionalentscheid überzeugte
Ein Beispiel für höchste Konzentration, Ferdinand Nierenz. Er wurde, wie seine Mitspieler im Trio, mit 24 Punkten zum Landesentscheid weitergeleitet.
Hans-Peter Metternich

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Montabaur ist zu Ende, doch für viele Nachwuchsmusiker geht es beim Landesentscheid weiter. Das Niveau der Darbietungen am Landesmusikgymnasium war offensichtlich überzeugend.

Lesezeit 2 Minuten
Beim jüngsten Regionalentscheid „Jugend musiziert“ stellten sich am vierten Januarwochenende insgesamt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Altersgruppen bei 160 Auftritten und 78 Wertungen um Punkte einer 21-köpfigen fachkundigen Jury in den Räumen des Landesmusikgymnasiums in Montabaur.

