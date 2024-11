Musikalischer Schulterschluss für den Frieden: Konzerte in Siershahn und Alpenrod

Siershahn/Alpenrod. Das war ein wunderbarer musikalischer Schulterschluss zweier Kirchenchöre, eines Blasorchesters und eines Kinderchors: das Friedenskonzert am Samstagabend in der katholischen Kirche Herz-Jesu in Siershahn, das ein breit gefächertes Programm mit Werken der Klassik und der Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen (unter anderem aus der Feder der musikalischen Leiter) präsentierte.