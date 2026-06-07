In Montabaur verwandeln Wohnzimmerkonzerte die Saarstraße in einen klingenden Treffpunkt. Nachbarn jeden Alters musizieren zusammen, von Klassik bis Pop – ein intimes Format, das Gemeinschaft stiftet.
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Die Saarstraße in Montabaur wird immer wieder zu einem klingenden Ort, da dort Menschen leben, die nicht nur eine Leidenschaft für Musik und Gesang haben, sondern auch andere am gemeinsamen Musizieren teilhaben lassen. Diese Idee hatten vor zehn Jahren Rainer Mies und Rajko Radisic.