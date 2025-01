Ettersdorfer Neujahrsgruß Musikalische Vielfalt untermalt dörfliche Eintracht Hans-Peter Metternich 13.01.2025, 15:00 Uhr

i Seit 1989 gibt es die „Gelbachtaler Musikanten“ die seit Anfang der Stunde unter der Leitung von Wolfgang Lang stehen. Sie bereicherten die Neujahrsgrüße aus Ettersdorf mit blasmusikalischen Klängen Hans-Peter Metternich

Der Ettersdorfer Neujahrsgruß bindet traditionell umliegende Stadtteile und Ortschaften ein – auf und vor der Bühne.

Die Gelbachhalle in Ettersdorf war am zweiten Januarsonntag rappelvoll. Das ist bei dem traditionellen „Neujahrsgruß“, des beliebten unterhaltsamen Auftaktes in das neue Jahr, so selbstverständlich wie die Teilnahme der Gastgeber, der Gelbachtaler Musikanten und des Gesangvereins ChoRegio Gelbach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen