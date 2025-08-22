Kleine musikalische Schätze des Barock erklingen am Samstag, 13. September, 17 Uhr, in der Kirche des Klosters Maria Hilf in Dernbach. Das Ensemble La Cadenza (Foto) präsentiert Abendmusik auf historischen Instrumenten. La Cadenza hat sich auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert und verwendet originalgetreue Nachbauten von Instrumenten aus dieser Zeit.

Interpreten sind Anja Deus (Sopran), Beate Bartelmeß (Blockflöten und Barockoboe), Cosima Boos (Blockflöten), Hans-Albert Bartelmeß (Viola da Gamba) und Regine Schauren (Cembalo). Für sein diesjähriges Konzertprogramm ist das Ensemble auf Entdeckungsreise gegangen. Dabei hat es einige kleine musikalische Schätze aus der Barockzeit von heute wenig beachteten Komponisten gefunden und wird diese dem Publikum in seinem Konzert darbieten. Das Programm enthält aber auch Werke bekannter Meister wie Georg Philipp Telemann und Henry Purcell. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.