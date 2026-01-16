Große Teile der philharmonischen Orchestermusik des 19. Jahrhunderts stammen aus der Feder der Familie Strauß und sind somit in Wien beheimatet. Zum Glück für die Konzertbesucher in Ransbach-Baumbach kennt Musik weder Orts- noch Zeitgrenzen.
Für die Übermittlung und Verbreitung der Grüße und guten Wünsche für das neue Jahr hatte der Kulturkreis Ransbach-Baumbach diesmal „Wiener Luft“ bestellt. Unter diesem Motto gastierte am Donnerstagabend das Staatsorchester Rheinische Philharmonie in der guten Stube der Töpferstadt mit einem Neujahrskonzert, das dem Repertoire im Goldenen Saal des Wiener Musikvereines am Neujahrstag in nichts nachstand.