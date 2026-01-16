Konzert in Ransbach-Baumbach Musikalische Frühlingsgrüße mit viel Wiener Charme Hans-Peter Metternich 16.01.2026, 14:00 Uhr

i Das Konzertrepertoire warf am Jahresanfang schon einmal einen Blick auf den Frühling, und mitten drin „blühte“ als singende Frühlingsbotin die zauberhafte Sopranistin Shinyoung Lee. Hans-Peter Metternich

Große Teile der philharmonischen Orchestermusik des 19. Jahrhunderts stammen aus der Feder der Familie Strauß und sind somit in Wien beheimatet. Zum Glück für die Konzertbesucher in Ransbach-Baumbach kennt Musik weder Orts- noch Zeitgrenzen.

Für die Übermittlung und Verbreitung der Grüße und guten Wünsche für das neue Jahr hatte der Kulturkreis Ransbach-Baumbach diesmal „Wiener Luft“ bestellt. Unter diesem Motto gastierte am Donnerstagabend das Staatsorchester Rheinische Philharmonie in der guten Stube der Töpferstadt mit einem Neujahrskonzert, das dem Repertoire im Goldenen Saal des Wiener Musikvereines am Neujahrstag in nichts nachstand.







