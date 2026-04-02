Das Duo Nicole Jost und Walter Born entführte das Publikum in Montabaur mit Charme und Humor in die Welt der kleinen, alltäglichen Begebenheiten – von der Warteschlange bis zum „Denglisch“-Frust. Über einen Abend, der über den Musikgenuss hinausging.
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Die Kultur im Keller, das heißt die Kleinkunst im Historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur, besticht in mehrfacher Hinsicht. Zum einen durch die Vielfalt des kulturellen Angebotes, und zum anderen, weil die einzigartige Event-Location mit ihrer außergewöhnlichen Atmosphäre in unserer Region ein Alleinstellungsmerkmal aufweist, wie man es suchen muss.