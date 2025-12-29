MGV Horbach singt mit Gästen Musik aus acht Jahrhunderten sorgt für Weihnachtszauber Markus Müller 29.12.2025, 06:00 Uhr

i Nicht nur die Sänger des MGV Cäcila Horbach (Foto), sondern auch ausnahmslos alle anderen Mitwirkenden verzauberten am Vorabend von Weihnachten die Zuhörer in der voll besetzten Kirche von Gackenbach mit festlichem Gesang und eindrucksvoller Musik. Markus Müller

Dass man für ein außergewöhnliches Konzert die Mitwirkenden gar nicht von so weit herholen muss, hat der MGV Cäcilia Horbach mit seinem Konzert am Vorabend von Weihnachten bewiesen: Das Vokalensemble und ein Streichquartett kamen aus Koblenz.

Als „traditionelles Weihnachtskonzert in der Gackenbacher Kirche“ war die mittlerweile 14. Auflage des Weihnachtszaubers des Männergesangvereins Cäcilia Horbach in der Kirche von Gackenbach recht unspektakulär überschrieben. Doch was dann den vielen Zuhörern in der voll besetzten großen Dorfkirche geboten wurde, sprengte doch gewaltig den normalen „traditionellen“ Rahmen: Das war Gesang und Musik von außergewöhnlicher Qualität.







