Sänger verzaubert Montabaur
Musicalstar Carl van Wegberg begeistert im Kulturkeller
Der sympathische „Charmeur im Keller“, Carl van Wegberg, sprühte nur so vor Sangeslust.
Der sympathische „Charmeur im Keller“, Carl van Wegberg, sprühte nur so vor Sangeslust.
Hans-Peter Metternich

Im historischen Kellergewölbe von Montabaur begeisterte Musicalstar Carl van Wegberg mit leidenschaftlichen Interpretationen und überraschender Nähe zum Publikum. Ein Abend voller Gänsehautmomente, der lange nachklingt.

Lesezeit 2 Minuten
Das historische Kellergewölbe in Montabaur verwandelte sich am letzten „krummen Dienstag“ im Oktober in einen Musical-Dom. In der beliebten Reihe „Kultur im Keller“ gastierte der Musicalstar Carl van Wegberg. In der Region ist er nicht unbedingt bekannt, doch Mirco Meurer, dessen Vernetzung für „Kultur im Keller“ von unschätzbarem Wert ist, weiß, wo die Juwelen in der Künstlerszene zu finden sind.
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