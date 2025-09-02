Wie lange und mühsam der Weg vom Korn zum fertigen Brot ist, konnten die Besucher jetzt beim Museumsfest „Ernte früher“ in Hachenburg miterleben.

Es war allerhand los beim Museumsfest „Ernte wie früher“ am Sonntag im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg: Als die Lanz-Dreschmaschine aus den 1930er Jahren zu rumpeln und zu stauben begann, füllte sich das Museumsdorf schnell mit vielen kleinen und großen Besuchern, um das Gerät im Einsatz zu erleben. Und die Maschine funktionierte zum Erstaunen aller immer noch so gut, dass mehrere Zentner Roggenkörner aus den Ähren gedroschen werden konnten.

Wer den Getreideanbau und alle Arbeiten rund um den Entstehungsprozess eines Brotes selbst angehen wollte, hatte hierzu – laut einer Pressemitteilung der Veranstalter – auf dem Museumsacker Gelegenheit. Hier schoben sogar die Jüngsten den Kipppflug mit dem Sillscheit, säten hoch konzentriert im Rhythmus Weizenkörner in die Furche und zogen die Egge über die Saat, um sie vor Wind und Wetter zu schützen.

i Auf dem Museumsacker im Hachenburger Museumsdorf wurde beim Erntefest gepflügt und gesät. Röder-Moldenhauer

Nun ging es ans Dreschen in der Museumsscheune mit Flegeln und Dreschtuch, anschließend kamen die Halmfrüchte in die Fegemühle, um sie von den durch das Dreschen gelockerten Schalen, der Spreu, zu befreien. Zahlreiche kleine und große Besucher feuerten das die Kurbel drehende Kind mit dem Spruch „Lisbeth drähn, mir sein am Fähn“ an, der früher von den dreschenden Männern gerufen wurde, damit die Elisabeth schneller arbeiten sollte.

Der handbetriebene Stiftendrescher und der historische Strohschneider wurden ebenso eifrig bedient wie die Grützmühle, in der vor 150 Jahren noch das Breimehl als Brotersatz hergestellt wurde.

i Als die Lanz-Dreschmaschine aus den 1930er Jahren zu rumpeln und zu stauben begann, füllte sich das Museumsdorf schnell mit vielen kleinen und großen Besuchern Röder-Moldenhauer

An der Kochmaschine, dem Sparherd, hatte man sich dann die knusprig gebackenen Brötchen verdient. Auch die übrigen Speisen und Getränke schmeckten nach so viel Arbeit noch mal so gut.

Wer es gemütlicher angehen wollte, bastelte sich ein Erntesäckchen aus altem Leinen, gefüllt mit duftenden Kräutern, oder ruhte sich im Kräutergarten aus. red

i In der Museumsscheune wurde mit Flegeln und Dreschtuch gedroschen. Röder-Moldenhauer

Nächste Veranstaltung lockt am 28. September

Über das Ernte-Thema hinaus informierten bei der Veranstaltung drei offene Führungen, die regen Zuspruch fanden, umfassend über die Lebensweise unserer Vorfahren und die neue Sonderausstellung „Von Kopf bis Fuß – Schätze aus Westerwälder Kleiderschränken“. Wer selbst Flachs mit Breche, Schwinge und Hechel bearbeiten, die Museums-Ölmühle in Betrieb sehen, sich an der Museums-Pressbank sein eigenes Öl schlagen oder Schürzen aus altem Leinen anfertigen möchte, kann am Sonntag, 28. September, zum nächsten Fest ins Landschaftsmuseum Westerwald nach Hachenburg kommen.