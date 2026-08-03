Eine Arbeitsgemeinschaft kümmert sich um den Erhalt eines Stückes Eisenbahngeschichte im Westerwald und hat mit ihrer Begeisterung auch ein Unternehmen überzeugt, das einen Bausatz kreierte. Am 13. September wird es vorgestellt.
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Der Bahnhof Rotenhain wurde – für Bahnhofsgebäude relativ spät – im Jahr 1968 errichtet. Er liegt an der Oberwesterwaldbahn (Strecke Limburg/Lahn - Altenkirchen), allerdings nicht auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Rotenhain, sondern auf jenem der Ortsgemeinde Stockum-Püschen.